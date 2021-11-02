البحرين دعت مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً

البحرين دعت مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى “ضرورة المغادرة فورا، نظرا لتوتر الأوضاع هناك، مما يوجب أخذ الحيطة والحذر”.واكدت الوزارة “على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأية مخاطر وحرصاً على سلامتهم”. وكانت السعودية البحرين الامارات والكويت قد اعلنت عن قطع علاقاتهما بلبنان تضامنا مع الرياض التي تلقت هجوما من وزير الخارجية اللبناني جورج قرداحي الذي وصف حرب السعودية على اليمن بالعبثية. 

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