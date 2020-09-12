البحرين وإسرائيل تعلنان الإتفاق على تطبيع العلاقات برعاية أمريكية

البحرين وإسرائيل تعلنان الإتفاق على تطبيع العلاقات برعاية أمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن في كل من واشنطن والمنامة وتل ابيب مساء اليوم السبت عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين اسرائيل والبحرين على أن يوقع على الاتفاق في مراسم رسمية في 15 ايلول الجاري بالتزامن مع توقيع إتفاقية إقامة العلاقة الكاملة بين الامارات العربية المتحدة واسرائيل . ووفق وكالة الانباء البحرينة (بنا)، فقد تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمشاركة رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث وجه الرئيس الاميركي الدعوة للبحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام التي ستقام في البيت الأبيض بين الإمارات وإسرائيل في 15 ايلول الجاري ليصار الى توقيع اتفاق مماثل بين اسرائيل والبحرين بذات الحفل.وبحسب البيان الذي بثته وكالة (بنا)، فإن البحرين قبلت الدعوة وسيقوم وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني بتوقيع إعلان السلام مع رئيس الوزراء الاسرائيلي.

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