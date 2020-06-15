البخاتي:انقساماً واضحاً بين الاطراف السياسية حول الدوائر الانتخابية

البخاتي:انقساماً واضحاً بين الاطراف السياسية حول الدوائر الانتخابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الاثنين، عن حوارات مكثفة بين كل الاطراف السياسية، من أجل التوصل الى حل بشأن الخلافات حول الدوائر الانتخابية، في قانون الانتخابات الجديد.وقال البخاتي في حديث صحفي، “هناك خلافات واختلافات سياسية وبرلمانية بشأن احتساب الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، فهناك قسم ينظر الى ان الدائرة الانتخابية الواحدة، يكون تمثيلها بشكل اكبر، على اعتبار البرلمان يمثل شمولية في القرار بكل المحافظات، وهناك من يعتقد ان الدوائر المتعددة تعطي تمثيلا اوسع للمجتمع العراقي، ولهذا فأن هنالك انقساماً واضحا بهذا الرأي”.وبين ان “الاجتماعات المكثفة مستمرة حتى الآن، من أجل هذا الخلاف والانقسام، والاتفاق والتوافق على رأي موحد يرضي كل الاطراف السياسية”، ماضيا بالقول “نتوقع حل هذه الخلافات بأسرع وقت خلال الأيام القليلة القادمة، فهناك بوادر أمل لحل هذه القضية وفق توافق الجميع، دون فرض رأي على رأي اخر”.

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