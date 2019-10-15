البخاتي:25% نسبة المشاركة المتوقعة في انتخابات مجالس المحافظات

البخاتي:25% نسبة المشاركة المتوقعة في انتخابات مجالس المحافظات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الاثنين، أن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة لن تتجاوز الـ25% في عموم المحافظات.وقال البخاتي في تصريح صحفي، إن “امتعاض المواطنين من تدني الخدمات وتوسع نطاق البطالة سيؤدي إلى تراجع كبير في الانتخابات المحلية المقبلة”، لافتا إلى إن “نسبة المشاركة ستكون ضئيلة ولن تتجاوز الـ25% في عموم محافظات البلاد”.وأضاف أن “عدم مشاركة الموطنين يعود إلى امتعاضهم من الطبقة السياسية الحاكمة وتردي الخدمات”، مبينا أن “العزوف الانتخابي قد يصل بحدود 75%”.وبين أن “اغلب أعضاء مجالس المحافظات عملوا في الوقت السابق على سرقة المال العام والمناصب دون تقديم إي خدمات تذكر للمواطنين”.وكان مجلس النواب قد صوت ، في وقت سابق، على تجميد عمل مجالس المحافظات.

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