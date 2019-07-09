البدري:اجتماع نيابي لحسم قانون الانتخابات المحلية

البدري:اجتماع نيابي لحسم قانون الانتخابات المحلية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف لجنة الإقليم والمحافظات النيابية، الثلاثاء، عن اجتماعا حاسما بين الكتل السياسية ولجنتي الاقاليم والقانونية من اجل تمرير قانون الانتخابات المحلية الخميس المقبل.وقال عضو اللجنة اسعد البدري في تصريح  صحفي، ان “اجتماعا حاسما بين رئاسة البرلمان و الكتل السياسية ولجنتي الاقاليم والقانونية عقد، ظهر اليوم، من اجل التوافق على الصيغة النهائية لقانون الانتخابات المحلية”.واضاف البدري، ان “الاجتماع سيبحث في التعديلات الاخيرة وما هي الصيغة التي ستطرح يوم الخميس المقبل على التصويت في البرلمان”.واوضح البدري انه “جرى تخفيض اعداد اعضاء مجالس المحافظات وفق نسبة 100 الف لكل عضو مجلس بعد ان كانت 50 الف اي تقلصت الاعداد الى النصف “.

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