البديري:تعيين حوت فاسد في الجامعة العربية مؤشر سلبي على العراق

البديري:تعيين حوت فاسد في الجامعة العربية مؤشر سلبي على العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن التحالف الوطني علي البديري، اليوم الأربعاء، عن صفقة سياسية قال بأن وزير الدولة والتجارة السابق صفاء الدين الصافي،عين من خلالها بمنصب أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية.وقال البديري في حديث  صحفي له اليوم، إن “تقديم العراق وزير الدولة والتجارة السابق صفاء الدين الصافي المتهم بقضايا فساد كبيرة وخطيرة، لمنصب الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لأنه يملك ملفات فساد ايضا على اصحاب القرار في العراق والذين هم من يقودون الحكومة الآن”.وبين، أن “الصافي ساوم هؤلاء اما ان يعطوه منصب او يعلن عن ملفات الفساد التي يملكها ضدهم”.وأضاف، أن “هؤلاء بفعلتهم هذه اخزوا العراق امام المجتمع العربي، فهم نصبوا شخصا فاسدا في مؤسسة تمثل الدول العربية، وهذا سيعطي مؤشر سلبي على العراق والعراقيين، امام المجتمع الدولي”.وكانت وزارة الخارجية العراقية، اعلنت الأحد الماضي، تسمية صفاء الدين الصافي أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية. يذكر ان الصافي لديه الجنسية الكويتية وهو أبن عم السيد احمد الصافي وكيل السيستاني.

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