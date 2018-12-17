البديري:قرارات عبد المهدي”عاطفية”

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن جبهة الاصلاح والاعمار، علي البديري، الاثنين، ان قرارات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تتأثر بعلاقاته الشخصية مع الاطراف السياسية.وذكر البديري في حديث صحفي له اليوم :ان “قرارات عبد المهدي التي يتخذها الان، تتأثر بعلاقاته الشخصية مع بعض الاطراف السياسية ولم تكن قرارات نابعة من المصلحة العامة”.وتابع، “اننا فوجئنا بـ “عبد المهدي وبضعف عمله في المنصب وكنا نتوقع منه اكثر عطاء من ذلك ، وليس علينا الان الا انتظار المهلة التي حدد بها ومن بعدها نتخذ قرار مستقبله في المنصب”.وعلى صعيد ذي صلة قال النائب عن جبهة الاصلاح، جاسم البخاتي، ان سكوت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تجاه ازمات البلد وهروبه من المسؤولية امر مستغرب .وذكر البخاتي في حديث صحفي: ان “البلد يمر بازمات ومشاكل سياسية وهذا يتطلب جرأة وتدخل مباشر من رئيس الحكومة ونحن نستغرب سكوت عبد المهدي وعدم مواجهته للازمات بشكل صريح” مبينا ان “ما يقوم به عبد المهدي الان هو الهروب من المسؤولية”.وتابع ان “هناك مشكلة بعض مرشحي الوزارات من الذين عليهم خلافات، يتطلب تدخل عبد المهدي وانهاء الجدل الحاصل بشأن بعض الشخصيات والمضي باكمال الكابينة الوزارية”.