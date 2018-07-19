البديري:مفوضية الانتخابات المنتدبة “مسيسة”

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تيار الحكمة، علي البديري، الخميس، ان هناك سيناريو جديد سيأتي به النواب الخاسرين بعد اكمال العد والفرز اليدوي من قبل مجلس القضاة المنتدبين، مبينا ان هذا السيناريو هو الطعن بنتائج العد والفرز اليدوي والمطالبة بالعد الكلي.وقال البديري في حديث صحفي له اليوم: ان” جميع نتائج مجلس القضاة المنتدبين للعد والفرز اليدوي، هو بنسبة تطابق 100 بالمئة وحتى في اكثر مراكز الاقتراع المشبوهة مثل الانبار وكركوك، وبهذا فأن النواب الخاسرين سيأتون بسيناريو جديد بعد اكمال عملية العد والفرز اليدوي” مبينا ان “هذا السيناريو هو الطعن بنتائج الانتخابات والمطالبة بالعد الكلي لجميع مراكز الاقتراع”.وتابع ان “الهدف من هذا السيناريو هو تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية الى مدد متفاوتة كأن تكون ستة اشهر او اكثر وبالتالي عرقلة العملية السياسية في البلد وتأخير تشكيل الحكومة”.