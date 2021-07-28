البرازيل تتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو

البرازيل تتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.وأحرز أهداف البرازيل، ماتيوس كونها وريتشارليسون (هدفين)، في الدقائق 14 و76 و93 من عمر أحداث الشوط الأول، فيما سجل هدف السعودية الوحيد  عبد الإله علي العمري في الدقيقة 27.وبادر منتخب البرازيل بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14، بعدما سدد ماتيوس كونها كرة رأسية داخل شباك الصقور، من ركلة ركنية.وبعدها أهدر أنتوني نجم البرازيل فرصة تسجيل الهدف الثاني لبلاده، بعدما سدد رأسية اصطدمت بالقائم الأعلى لمرمي عبد الباسط هندي.وبدأ المنتخب السعودي، بتبادل الجانب الهجومي مع السيليساو، حتى استطاع عبد الإله علي العمري من تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 27.وفي أخر دقائق أحداث الشوط الأول، أضاع أنتوني فرصة أخرى لمنتخب البرازيل، من كرة عرضية كادت أن تضع السامبا في المقدمة. واستمر الجانبين في الأداء الهجومي خلال أحداث الشوط الثاني، لكن نجح السامبا في خطف هدف الفوز عن طريق ريتشارليسون بالدقيقة 76.كما أحرز البرازيلي مالكوم الهدف الثالث لمنتخب السيليساو، في الوقت الضائع لكن لم يتم احتسابه، بداعي التسلل.وانهي ريتشارليسون المباراة، بهدف ثالث للمنتخب البرازيلي داخل شباك أمين بخاري حارس مرمي السعودية.وبهذه النتيجة، رفع منتخب البرازيل رصيده إلى النقطة 7 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، برفقة منتخب كوت ديفوار الذي تعادل مع ألمانيا 1-1 ووصل للنقطة 5، فيما ودع المنتخب السعودي منافسات الأولمبياد بعد تلقي الخسارة الثالثة، فيما جاءت الماكينات الالمانية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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