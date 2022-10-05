البرزنجي:حكومة البارزاني فاسدة وتعمل خارج قوانين الحكومة الاتحادية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول منظمة التنمية الكردستانية حسام البرزنجي، الأربعاء، عدم وجود شفافية في إدارة العائدات المالية لإقليم كردستان.وقال البرزنجي في حديث صحفي، “لانعلم أين تذهب العائدات المالية من بيع النفط والمنافذ الحدودية، بسبب عدم وجود موازنة خاصة بحكومة الإقليم توضح الانفاق والمدخلات عبر بيانات دقيقة”.وأضاف أن “كردستان لا تمتلك خطة حكومية لانتعاش الاقتصاد في الاقليم، ولانعلم كيف نقوم بالتخطيط بدون موازنة، وأيضا عدم وجود جدولة لتوزيع رواتب الموظفين”.وأشار إلى “تقديم أكثر من 35 مقترحا لحكومة الإقليم، ولكن لم تلق استجابة، بسبب الفساد الذي يسيطر على مفاصل الإقليم، فضلا عن وجود تفرقة وعدم عدالة في توزيع العائدات المالية بين محافظات كردستان”.وتتهم حكومة إقليم كردستان بالفساد وعدم إعلام السلطات الاتحادية في بغداد بعائدية المنافذ الحدودية، كما يتهم نواب وشخصيات سياسية حكومة الإقليم بعدم السيطرة على ملف تهريب المخدرات من تلك المنافذ .