البرلمان:أداء (64) نائبا اليمين الدستورية بدلاء الكتلة الصدرية

البرلمان:أداء (64) نائبا اليمين الدستورية بدلاء الكتلة الصدرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البرلمان، الخميس، عدد النواب الذين أدوا اليمين الدستورية بدلا لنواب التيار الصدري المستقيلين.وذكر اعلام المجلس في بيان ، إن “مجلس النواب عقد جلسة استثنائية برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس و نائبه شاخەوان عبدالله وحضور 202 نائب لتأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء الجدد والتصويت على تعديل نظامه الداخلي اثر تقديم طلبين لرئيس المجلس مشفوعة بتواقيع 50 نائبا لعقد الجلسة”.وأضاف، أن ” 64 نائبا أدى من أصل 73 من البدلاء اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بعد قراءة أسمائهم من قبل رئيس المجلس”.

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