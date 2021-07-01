البرلمان الأوروبي يعلن دعمه لإنجاح الانتخابات العراقية

البرلمان الأوروبي يعلن دعمه لإنجاح الانتخابات العراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن البرلمان الأوروبي، الخميس، استعداده لإنجاح الانتخابات المقبلة في العراق.وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل في مقر اقامته في بروكسل، رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبيّ النائب الإسباني الاشتراكي دومينز رويز ديفيزا والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة افاق التعاون بين الجانبين وسُبُل تطوير العلاقات الثنائيَّة والتعاون الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي”، مبينا أن “هذا اللقاء جاء في اطار زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له للعاصمة البلجيكية بروكسل”.و قدم الوزير، خلال اللقاء، “ايجازاً باخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة، لا سيما موضوع إجراء الانتخابات البرلمانية وما تمثله من أهمية كبرى لتعزيز العملية السياسية في العراق، مُشيداً بقرار الاتحاد الأوروبيّ المُشاركة في مراقبة الانتخابات”، مُؤكّداً “ضرورة استمرار الدعم الأوروبيّ للعراق في جميع المجالات”.من جانبه، أشار النائب ديفيزا، إلى “العمل المستمر وبالتنسيق مع السفارة لرفع مستوى التعاون بين الجانبين، سيما وان العراق شريك سياسي واقتصادي وأمني مهم للاتحاد الأوروبيّ”، مُشيداً بـ”انتهاج الحكومة العراقية سياسة متوازنة تبتعد عن التكتلات والتخندقات وسعيها للانفتاح على جميع دول المنطقة”.واعرب عن سعادته “بنجاح زيارة قداسة البابا للعراق وما بعثته من رسائل إيجابية لكل العالم، كما أكد دعمه الشخصي لإنجاح الانتخابات القادمة في العراق”، مُعرباً عن رغبته “لزيارة العراق ضمن الفريق الأوروبيّ لمراقبة الانتخابات العراقيَّة المقبلة”. 

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