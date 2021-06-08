البرلمان الإيراني يصوت على اعتبار روحاني “منتهكا للدستور”

بغداد/شبكة أخبار العراق- صوت البرلمان الإيراني، بأكثرية 182 نائبا باعتبار الرئيس حسن‎روحاني منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني، وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن “المادتين 77 و125 من الدستور، تنصان على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق واتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية، قبل أن يحوز توقيع الرئيس الإيراني”.ويأتي التصويت على إحالة ملف موافقة الرئيس روحاني على تنفيذ الوثيقة، قبل شهور من انتهاء عمر حكومته، حيث تخوض البلاد الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من الشهر الجاري، فيما لا يحق لروحاني الترشح لولاية ثالثة على التوالي.وفي نيسان 2016 كانت حكومة روحاني وافقت على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، وأطلقت عليها اسم “وثيقة جمهورية إيران الإسلامية الوطنية للتعليم 2030: المضي نحو التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة”، من دون الرجوع إلى البرلمان.لكن في تشرين الثاني عام 2016، عندما كشفت اللجنة الوطنية لليونسكو، بحضور وزير التعليم ووزير العلوم والبحوث في حكومة روحاني، النقاب عن الوثيقة، أثارت الكثير من الانتقادات من قبل المراجع الدينية الإيرانية، ما أدى إلى صدور قرار بإلغاء تنفيذ الوثيقة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران.