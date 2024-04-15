البرلمان العراقي للسوداني:رجاءً أحسم ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق!

البرلمان العراقي للسوداني:رجاءً أحسم ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوصى مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يزور واشنطن باستكمال تنفيذ اتفاقية الاطار الاستراتيجي في مجالات الطاقة والاستثمارات، وقال المجلس في بيان، “ينظر مجلس النواب وممثلو الشعب بثقة عالية الى الوفد العراقي رفيع المستوى الذي يزور الولايات المتحدة هذه الأيام برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويؤكد دعمه للجهود الحكومية التي تسعى الى تحقيق مصالح الشعب وسيادته وازدهاره”.وأوصى مجلس النواب الوفد العراقي بالتأكيد على استكمال تنفيذ اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي صوت عليها مجلس النواب قبل 13 سنة، خصوصا في مجالات التنمية والتبادل العلمي والاستثمارات والطاقة”.وختم بيانه بالقول، “كلنا أمل في أن يتلمس الشعب العراقي نتائج ايجابية تزيد من وتيرة الأمن والازدهار”.ويجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة الى العاصمة الاميركية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس جو بايدن، اضافة الى وزراء الدفاع والخارجية والخزانة ومستشار الامن القومي وعدد من المسؤولين الأمريكيين.

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