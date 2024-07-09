البرلمان يدعو تركيا إلى أحترام سيادة العراق

البرلمان يدعو تركيا إلى أحترام سيادة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، للسفير التركي الجديد لدى العراق أنيل بورا إنان، على احترام كامل السيادة العراقية.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان في بيان ، أن “المندلاوي استقبل أنيل بورا إنان، وأكد خلال اللقاء على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين سيما المتعلقة بمعالجة ملف المياه وزيادة التدفقات المائية”.وأشار المندلاوي، إلى “أهمية رفع مستوى التنسيق الأمني بما يحفظ المصالح المشتركة واحترام كامل السيادة ومبادئ حسن الجوار”.وأكد الجانبان، على “أهمية الإسراع في تنفيذ المذكرة الرباعية المتعلقة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي”.

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