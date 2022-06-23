البرلمان العربي يثمن دور الأردن ومصر والسعودية في تعزيز الأمن القومي العربي

البرلمان العربي يثمن دور الأردن ومصر والسعودية في تعزيز الأمن القومي العربي
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عمان/ شبكة أخبار العراق- ثمن البرلمان العربي، الجهود الكبيرة التي يقوم جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحفاظ على مقدرات الأمة العربية.وأشاد البرلمان، بنتائج الجولة الخارجية لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية لكل من جمهورية مصر العربية والأردن لا سيما على الصعيد الاقتصادي.وأكد العسومي؛ أن زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان إلى مصر والأردن تعد زيارة تاريخية كونها تعد الزيارة الأولى لولي العهد السعودي إلى الاردن بعد توليه ولاية العهد قبل 5 سنوات، لا سيما وأنه تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني بين الأردن والسعودية.وشدد العسومي على أهمية التنسيق المستمر بين الدول المحورية في المنطقة والذي يمثل صمام أمان لاستقرار المنطقة العربية وتعزيز الأمن القومي العربي لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية.

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