البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بردع الإرهاب الحوثي

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بردع الإرهاب الحوثي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتبني إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني ونوابه المنتخبين، محذراً من تماديها في جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين.وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان اليوم ، أن الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وإصدارها أحكاماً بالإعدام بحق 11 نائباً من أعضاء مجلس النواب بعد محاكمات صورية ليس لها أي أساس شرعي أو قانوني، تؤكد مجدداً إصرار هذه الميليشيا على إفشال جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى التهدئة والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.وجدد العسومي الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تضامنه التام مع الحكومة ومجلس النواب الشرعيين في الجمهورية اليمنية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدي للممارسات والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي.

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