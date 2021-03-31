البرلمان يصوت على حذف المواد 38،42،43،47 من قانون الموازنة

البرلمان يصوت على حذف المواد 38،42،43،47 من قانون الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، الأربعاء، على حذف المواد 38 و42 و43 و47 من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021.وقال مصدر برلماني، إن “مجلس النواب صوت اليوم، على حذف المواد 38 42 و43 و47 من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021″.وعقد مجلس النواب، في وقت سابق اليوم الأربعاء، جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وحضور 215 نائباً.والمواد الملغاة تتيح ببيع العراق ” تفصيخ”  وحسن ما فعل البرلمان بهذا الإجراء.

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