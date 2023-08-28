البرلمان يعتزم تشريع قانون تشكيل المجلس الأعلى للمياه

البرلمان يعتزم تشريع قانون تشكيل المجلس الأعلى للمياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الاثنين، عزم مجلس النواب تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الأعلى للمياه، فيما شدد على إيجاد حلول جذرية لازمة شحة المياه والاستفادة من العلاقات التجارية مع دول المنبع لتأمين حصة العراق المائية.وذكر مكتب المندلاوي في بيان ، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استقبل، اليوم، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، ووكيل الوزارة الاداري (رائد الجشعمي)، بحضور عدد من النواب”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء، بحث تداعيات ازمة شحة المياه التي يمر بها البلد، وانعكاساتها الخطيرة على قطاعات عديدة بينها، الزراعة، والبيئة، والسياحة، والاقتصاد وغيرها، والاطلاع على خطط الوزارة في التعامل مع هذا الملف الحساس على الصعيدين الداخلي والخارجي بالتنسيق مع الجهات المعنية”.وأكد المندلاوي “عزم مجلس النواب تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الأعلى للمياه والذي سيعنى بالمحافظة على مياه العراق وبيئة المياه والتعاون الاستراتيجي مع دول المنبع وتنفيذ استراتيجيات ترشيد استهلاك المياه”.وشدد “على إيجاد حلول جذرية لازمة شحة المياه ومعالجة الآثار الناتجة عنها في عموم محافظات العراق”، داعياً الى “التنسيق مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية للحصول على حصة منصفة وثابتة تؤمن احتياجات العراق من المياه، والاستفادة من العلاقات التجارية مع دول المنبع لتحقيق هذا الغرض، فضلاً عن تطوير أساليب الري وترشيد الاستهلاك، ومنع التجاوز على الحصص المائية، وإنشاء السدود لخزن المياه، وبما يؤدي الى وضع المعالجات الجادة لإنهاء هذه الأزمة”.

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