البرلمان يعلن تسلمه جداول موازنة 2024

البرلمان يعلن تسلمه جداول موازنة 2024
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اعلن الأمين لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري، اليوم الثلاثاء، تسلم جداول موازنة 2024 من الحكومة.وقالت الدائرة في بيان ، إن “الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري، تسلم اليوم، جداول الموازنة من الحكومة”.وأضافت أن “الجرجري أحال الجداول الى رئاسة مجلس النواب”.وصوت مجلس الوزراء، الأحد الماضي، على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 واحالها الى البرلمان لغرض التصويت عليها.

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