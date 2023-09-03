البرهان:لن نوقف القتال إلا بنهاية التمرد

البرهان:لن نوقف القتال إلا بنهاية التمرد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان على المضي بالاقتتال حتى القضاء على ما وصفه بـ «التمرد»، وقال: «إن الحرب لن تتوقف إلا بنهاية المتمردين».وتأتي تصريحات البرهان في وقت يواصل فيه تفقده للفرق والوحدات العسكرية بولايات مختلفة، ومن المقرر أن يكمل جولة خارجية تشمل دولاً إقليمية، بغرض إطلاع قادتها على تطورات الأوضاع في السودان، الذي تحتدم فيه الاشتباكات منذ منتصف أبريل الماضي.وأكد البرهان، خلال تفقده مقر الفرقة الثانية عشرة في ثكنات ومعهد تدريب المشاة والضباط بمنطقة جبيت العسكرية، أن القوات المسلحة والشعب السوداني، متفقون على دحر التمرد، ممتدحاً الاحترافية العالية لأفراد القوات المسلحة، ونوّه بضرورة مضاعفة الجهد من قبل المعاهد العسكرية، لضمان زيادتها.وخلال زيارته مقر الفرقة الحادية عشرة، بولاية كسلا، شرقي البلاد، شدد البرهان على متانة الأواصر التي تربط السودان بدولتي إريتريا وإثيوبيا، وأعلن عن فتح المعابر البرية على الحدود مع كلا الجارتين.وجدد البرهان، خلال خطاب وجهه إلى قواته في كسلا، استمرار قتال الجيش السوداني في الخرطوم، حتى القضاء على «التمرد»، وتابع «..قوته تتناقص»، وأفاد بأنهم لن يتوقفوا عن القتال حتى القضاء على «سرطان التمرد»، بحسب وصفه، وأكد أن الجيش والشعب في خندق واحد، ومتفقان على القضاء على التمرد، الذي قال إنه يمارس عادات دخيلة، تضرر منها السودان برمته، وقال «لا نترجى، ولا نستجدي أحداً في القيام بواجبنا».

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