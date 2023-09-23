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- شبكة اخبار العراق
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وزارة النفط :إحالة عقد تطوير حقل عكاز الغازي إلى شركة أوكرانية
العبادي يتبرأ من تصريحاته الأخيرة ..ويقول “نحن في خدمة العملية السياسية”
القانونية النيابية:على الكويت الجلوس لعقد إتفاقية جديدة لترسيم الحدود البحرية
الإطار:لدينا ” نقاط حمراء”على قانون العفو العام
المالية النيابية:حكومة البارزاني تسلمت 60% من موازنة الإقليم
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- عربية ودولية
البرهان يؤكد على المسار التفاوضي لانهاء الحرب في السودان
روسيا والصين ..تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير النظام الدولي
اليابان تتعهد بنزع السلاح النووي عالمياً
الخزانة الأمريكية:الدين العام الأمريكي تخطى حاجز 33 تريليون دولار
واشنطن وبكين تتطلعان إلى المزيد من المحادثات في العلاقات الثنائية والدولية
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة النفط :إحالة عقد تطوير حقل عكاز الغازي إلى شركة أوكرانية
القانونية النيابية:على الكويت الجلوس لعقد إتفاقية جديدة لترسيم الحدود البحرية
المالية النيابية:حكومة البارزاني تسلمت 60% من موازنة الإقليم
وزير الخارجية:نعمل على ربط السوق والعملة العراقية بالدولار وتركيا ترفض الحوار بشأن تواجدها العسكري في الإقليم
السوداني:مشتركاتنا مع إيران كثيرة
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- رياضية
- تحقيقات
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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- متابعات خاصة
حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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- منوعات
- صورة وتعليق
وزير الخارجية:نعمل على ربط السوق والعملة العراقية بالدولار وتركيا ترفض الحوار بشأن تواجدها العسكري في الإقليم
حراك ودعوات نيابية لإقالة محافظ البنك المركزي لفشله وفساده
السوداني:لدينا مصاف في بلغاريا والصين وماليزيا لابد من تشغيلها
كيف تكون الخيانة؟..السوداني يزور نظيره الكويتي دولته المعتدية على سيادة العراق
السوداني:البقاء الدائم لقوات حلف الناتو من أولويات برنامجي الحكومي
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- اذاعة INN