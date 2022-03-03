محمد صابر عبيد

تتصدر هذه المفردة النوعيّة المثيرة كثيراً من الخطابات اللغوية والاجتماعيّة والثقافيّة والأدبيّة والفكرية والحضارية، ولها في كل مجال من هذه المجالات معنى ودلالة وقيمة ذات طبيعة إشكاليّة على مستوى الفهم والإدراك والتوجيه، وإذا ما نظرنا إلى المعنى الأول الذي يتبادر إلى ذهن من يسمع المفردة للوهلة الأولى بوصفها نقيضاً لـ «التعقيد» مثلا، سينصرف الذهن مباشرة نحو قضيّة ليس من الصعب فهمها والتعامل معها وحل مشكلتها الدلاليّة الأصيلة. وهي مفردة تنتشر بسعة كبيرة جداً على مساحة الفعل الإنسانيّ بطولها وعرضها داخل مختلف الثقافات والحضارات على مرّ التاريخ، لأنّها دائماً البداية الأولى لأيّ عمل ينطلق من بؤرة واضحة يكاد يتّفق الجميع على معناها.تمثّل البساطة أوّل الأشياء المُتعارَف عليها إذ يبدأ كلّ شيء في الحياة بسيطاً حين تحتضنه الطبيعة، ومن ثمّ تتعرّض البساطة عنده لاندفاعات شتّى من قيم حضاريّة تخترق الطبيعة وتلاعبها وتتصارع معها، فتتحوّل شيئاً فشيئاً نحو التعقيد لتخسر البساطة بذلك كثيراً من صفاتها لصالح حراكٍ حياتيٍّ لا توفّر له البساطةُ القدرَ الكافيَ من الاستمرار والنمو والتصالح مع حياة أخرى، فلو شئنا أن نعدّد أشكال البساطة ونمنحها على هذا الأساس مجموعة من الصفات اللائقة بها، سنكتشف أنّها كثيرة جداً قد لا تقف عند حدّ معيّن لفرط انتشار المفردة على انشغالات الإنسان في مفاصل حياته كلّها، وإذا ما بدأنا هذا الحفل اللغويّ بـ “البساطة العفويّة” فسندرك حتماً أنّها أقرب أنواع البساطة إلى المعنى الحقيقيّ الأصيل لها، لأنّ البساطة قد تأتي مرادفاً للعفويّة في سياق مركزيّ مهم من سياقاتها الأقرب إلى روح الدلالة، إذ إنّ مفهوم “العفويّة” يتحلّى بأكبر قدر ممكن ومحتمَل من بساطة الفكرة والتعبير والأداء والنتيجة، بما يجعل هذا التشكيل النعتيّ “البساطة العفويّة” يتعالى نحو قمّة الفاعليّة البدئيّة للأشياء على نحو يعبّر عن الجوهر المتطابق تماماً مع المظهر.