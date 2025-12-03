البلد الواحد ..مصدر حكومي:دخول السيارات الشخصية العراقية لإيران وبالعكس

البلد الواحد ..مصدر حكومي:دخول السيارات الشخصية العراقية لإيران وبالعكس
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي،الاربعاء، عن إعطاء الضوء الأخضر للبدء بالعمل التجريبي لدخول المركبات العراقية من معبر الشيب الحدودي باتجاه إيران.وقال المصدر، إن “اللجنة المركزية المشرفة على تطبيق مذكرة التفاهم بين محافظة ميسان والسلطات الإيرانية بشأن دخول المركبات من العراق عبر معبر الشيب باتجاه إيران، منحت الضوء الأخضر لبدء العمل بالتجربة”، مؤكداً أن “أولى المركبات دخلت مساء يوم أمس في إطار العمل التجريبي”.وأضاف، أن “هذه الخطوة ستفتح آفاقاً أوسع لدخول المركبات وفق سياقات محددة، بما ينسجم مع إجراءات الطرفين”، مشيراً إلى أن “الإجراء يأتي في إطار الانفتاح بين الجانبين، لا سيما وأن عشرات الآلاف من أهالي ميسان والمحافظات الجنوبية يتوجهون إلى العتبات  الوهمية  والمواقع السياحية، فضلاً عن مراجعة المستشفيات والمراكز الطبية داخل إيران”.ولفت المصدر إلى أن “انتقال المواطنين بمركباتهم الخاصة سيقلل الأعباء ويخلق مرونة عالية في حركة التنقل”، مبيناً أن “الأسابيع المقبلة ستشهد انفتاحاً أكبر ضمن هذه التجربة”.يذكر ان محافظة ميسان ساقطة تماما تحت الاحتلال الميليشياوي الإيراني فالمحافظ ورئيس مجلسها من بدر والعصائب وكذلك الباقين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *