البنتاغون:سنرد بقوة على ميليشيات الحشد الشعبي الإرهابية

البنتاغون:سنرد بقوة على ميليشيات الحشد الشعبي الإرهابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي، اليوم،إن بقاء القوات الامريكية في العراق هو بطلب من الحكومة الاتحادية، مردفة بالقول: إن مهام قواتنا تتمثل بمواجهة تنظيم داعش.وأكدت أن الحكومة العراقية متعاونة في حماية قواتنا في المنطقة.واستطردت المتحدثة القول، إن الهجمات التي شنتها الفصائل المسلحة الحشدوية على قواعدنا في العراق باءت بالفشل”، مشيرة إلى أن “هجماتنا ضد تلك الفصائل كانت عنيفة ومؤثرة”.كما ذكرت المتحدثة باسم البنتاغون، أن قوات بلادها استهدفت مخازن للأسلحة والذخيرة ومراكز لقيادة تلك الفصائل في العراق.ونبّهت سينغ بالقول: سنواصل دائما الرد على هجماتها (ميليشيات الحشد الشعبي)، وسيكون ذلك في الوقت والمكان المناسبين.وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في فلسطين (طوفان الأقصى).

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