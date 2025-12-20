البنتاغون:قصف أكثر من 70 هدفاً داعشياً في سوريا أمس الجمعة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنتاغون أن طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية أمريكية قصفت أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا أمس الجمعة، ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مواقع لتنظيم “داعش”.وأكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية “سنتكوم” في بيان “سنواصل بلا هوادة ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالأمريكيين ويشركائنا في جميع أنحاء المنطقة”، في أعقاب تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيه العملية بأنها “رد انتقامي قاس جدا” على هجوم أودى بحياة ثلاثة أمريكيين.