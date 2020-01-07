البنتاغون:ليس هناك تغيير بوجود قواتنا في العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت المتحدثة باسم البنتاغون اليسا فرح، الثلاثاء، انه ليس هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة الخاصة بوجود قواتها في العراق.وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون في تصريح صحفي، “نواصل التشاور مع حكومة العراق بشأن هزيمة تنظيم الدولة ودعم القوى الأمنية العراقية”.واضافت، ان “واشنطن ملتزمة في التحالف الدولي وفي ضمان مستقبل آمن ومزدهر للشعب العراقي”.ووفقا لوثيقة أكدتها وكالة الصحافة الفرنسية ، رد التحالف الدولي، الاثنين 6 كانون الثاني 2020، بالموافقة على طلب البرلمان العراقي، المتضمن رحيل القوات الاجنبية من العراق، فيما كشف عن اجراءاته التمهيدية.