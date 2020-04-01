البنتاغون:نقل منظومة الباتريوت الدفاعية لحماية العراق وقواتنا

البنتاغون:نقل منظومة الباتريوت الدفاعية لحماية العراق وقواتنا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون”، الاربعاء، نقل منظومة “باتريوت” الدفاعية إلى العراق، فيما أشارت إلى أن المسؤولين العراقيين على اطلاع بحاجة القوات الامريكية إلى هذه المنظومة.وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون روبرتسون، في تصريح نقلته وسائل إعلام كردية، إن “أمريكا ستقوم بنقل منظومة باتريوت الدفاعية إلى العراق، لحمايته وحماية القوات الأميريكية هناك، من الهجمات الجوية التي نتعرض لها، في المقرات العسكرية في العراق والتي تستقر فيها قوات التحالف”.وأضاف أنه “من المهم أن نلاحظ أنه تم قتل جنود عراقيين وجنود من قوات التحالف في الهجمات نفسها، التي اعتدت على سيادة العراق”. وتابع روبرتسون: “نواصل العمل في نقل المنظومة الدفاعية للعراق، إلا أننا لا نستطيع أن نكشف كافة التفاصيل لأسباب أمنية، والمسؤولون العراقيون على اطلاع تام أننا بحاجة لتلك المنظومة، وهناك تنسيق وتعاون بيننا، بهذا الشأن”.واشار الى أن “امريكا وقوات التحالف، ملتزمتان بالعمل على هزيمة داعش في العراق، والقضاء على بقايا التنظيم بشكلٍ نهائي، كما أنهما ستواصلان دعم أمن واستقرار العراق”.

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