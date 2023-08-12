البنتاغون يشترط على حكومة البارزاني “توحيد البيشمركة” مقابل التمويل

بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، السبت، إقليم كردستان الى الإسراع بتوحيد قوات البيشمركة التي تنقسم ولائها وتبعيتها الى الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني).وقال مسؤول رفيع في البنتاغون في تصريح صحفي ، إن :”قوات البيشمركة، جزء مهم من قوات حرس الحدود العراقية، وقد اعترف بها الدستور العراقي، لذا نتطلع إلى أن تزيد قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية التعاون بينهما”.وشدد على أهمية تأمين احتياجات قوات البيشمركة “كي تقوم بتنفيذ مهامها”. وعن موقف الولايات المتحدة من عملية توحيد قوات البيشمركة، قال المسؤول الرفيع في البنتاغون: “نريد أن تكون هناك قوة بيشمركة غير سياسية موحدة تحت سيطرة وزارة البيشمركة”، مؤكداً في الوقت نفسه رغبة واشنطن في أن يتم “توفير الاحتياجات وتقديم الدعم المالي وتعزيز قدرات الفرق التابعة لوزارة البيشمركة، كي تنفذ مهامها”.ولفت إلى أنهم أبلغوا مطالبهم بشكل واضح للمسؤولين في إقليم كردستان، مضيفاً أن “قوات البيشمركة كانت شريكة مهمة في الحرب ضد داعش والهدف المتمثل في القضاء النهائي على داعش، لذلك نرغب في الاستمرار بتدريب وتأهيل البيشمركة وتعزيز مهمنيتها”.وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع “الفرق غير السياسية المنظمة (لقوات البيشمركة) وأبلغت ذلك بوضوح إلى المسؤولين السياسيين”. وبشأن الدعم الأمريكي لقوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية، قال المسؤول :”لا يوجد لدينا حتى الآن موعد نهائي فيما يتعلق بمنح المساعدات المالية لقوات البيشمركة”.وخلص إلى أنهم كانوا “صريحين جداً” في التعبير عن رغبتهم في “تسريع عملية توحيد قوات البيشمركة”.