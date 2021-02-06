البنتاغون يدعو تركيا إلى التخلي عن منظومة صواريخ إس 400

البنتاغون يدعو تركيا إلى التخلي عن منظومة صواريخ إس 400
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن في مؤتمر صحفي، مساء أمس الجمعة، انها تريد من تركيا التخلي عن صواريخ إس-400 الروسيّة، لتتوافق وطلب إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.وبحسب واشنطن بوست، قال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي ” إنّ موقفنا لم يتغيّر، وندعو تركيا إلى التخلّي عن نظام إس-400″. ومنعت واشنطن إصدار أيّ ترخيص، تصدير أسلحة إلى الوكالة الحكوميّة التركيّة المكلّفة بالمشتريات العسكريّة عقابًا على شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسيّة، في استناد إلى قانون أقرّه الكونغرس الأميركي عام 2017 “لمواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات”.وقال كيربي “تركيا حليف قديم وعضو له اعتبار في حلف شمال الأطلسي، لكنّ قرارها شراء صواريخ إس-400 لا يتوافق مع التزاماتها كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

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