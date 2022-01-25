البنتاغون:8500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد للتوجه إلى أوكرانيا

البنتاغون:8500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد للتوجه إلى أوكرانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، مساء امس الاثنين، أنه تم وضع نحو 8500 جندي أميركي على أهبة الاستعداد لتلقي أوامر بالانتشار، حيث تتواجد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.وبحسب قناة (سي إن إن )، قال كيربي، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات لنشر قوات أميركية في الوقت الحالي، فيما أصدر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أوامر بالاستعداد للانتشار بتوجيه من الرئيس جو بايدن.

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