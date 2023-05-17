البنك الدولي:العراق بحاجة إلى( 2.33 ) مليار دولار لإنعدام أمنه الغذائي جراء فساد حكومته

البنك الدولي:العراق بحاجة إلى( 2.33 ) مليار دولار لإنعدام أمنه الغذائي جراء فساد حكومته
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى البنك الدولي، الأربعاء، أن العراق بحاجة إلى أكثر من 2.3 مليار دولار للعام الحالي 2023، لتمويل احتياجاته وذلك في حال انعدام الأمن الغذائي الشديد لديه.وقال البنك في تقرير له حول آثار انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط، ، انه “تم تقدير احتياجات العراق خلال عام 2022 لتلبية احتياجاته من التمويل الانمائي على الأجل القصير من اجل الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيه ( الحد الأدنى من السعرات الحرارية) 2.02 مليار دولار”.واضاف، انه من “المتوقع أن تصل هذه الاحتياجات في العراق في عام 2023 ما بين 1.72- 2.33 مليار دولار، وأن تصل في عام 2024 ما بين 1.67- 2.58 مليار دولار، وأن تصل في عام 2026 ما بين 1.65- 3.27 مليار دولار”.  وبحسب البنك الدولي، فان الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد يعرفون بأنهم عدد الأشخاص ضمن السكان الذين يعيشون في أسر مصنفة على أنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهذا التصنيف يعني اذا افاد شخص بالغ واحد على الأقل في الأسرة الى خفض كمية الغذاء المستهلكة في عام كامل أو تفويت الوجبات او الشعور بالجوع أو اضطراره الى امضاء يوم واحد دون تناول الطعام بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى.

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