البنك الدولي:العراق يحتاج لأكثر من 21 مليار دولار للاستثمار بقطاع النقل

البنك الدولي:العراق يحتاج لأكثر من 21 مليار دولار للاستثمار بقطاع النقل
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 بغدلد/ شبكة أخبارالعراق- أكد ممثل بعثة البنك الدولي في العراق ريتشارد عبد النور، اليوم السبت، أن العراق يحتاج لأكثر من 21 مليار دولار للاستثمار بقطاع النقل.وقال ممثل البنك الدولي في كلمة له خلال مؤتمر “طريق التنمية” : إن “العراق يحتاج للاستثمار بأكثر من 21 مليار دولار في قطاع النقل خلال السنوات الخمس المقبلة”. واوضح أن ” طريق التنمية سيزيد من الترابط بين العراق ودول المنطقة”، مبينا أن “المشروع سيقلل من انبعاثات التلوث بشكل كبير”. وبين أن “البنك الدولي ملتزم بدعم العراق في تحديث البنى التحتية وخلق فرص العمل”. وانطلقت، اليوم السبت، اعمال مؤتمر “طريق التنمية ” بمشاركة 10 دول من الجوار والخليج.

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