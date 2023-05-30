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زعيم ميليشيا جند الإمام وزير العمل يخفض مبالغ تصاريح العمل لزيادة نسبة البطالة في العراق
السوداني يقاضي باحث لأنه انتقد حكومته التي سخرت إمكانيات البلد لخدمة إيران
اجتماع بين رئاسة القضاء والنزاهة النيابية عن كيفية القضاء على الفساد؟؟!!
البنك الدولي يدعو حكومة السوداني إلى القضاء على البطالة المتفشية في البلاد
العراق وروسيا يوقعان على إتفاقية التعاون في مجال النقل البحري
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زعيم ميليشيا جند الإمام وزير العمل يخفض مبالغ تصاريح العمل لزيادة نسبة البطالة في العراق
البنك الدولي يدعو حكومة السوداني إلى القضاء على البطالة المتفشية في البلاد
العراق وروسيا يوقعان على إتفاقية التعاون في مجال النقل البحري
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السوداني يوجه باستخدام طرق الري الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعي
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العراق يحصل على 6 ميداليات ملونة في البطولة العربية للترايثلون
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زعيم ميليشيا جند الإمام وزير العمل يخفض مبالغ تصاريح العمل لزيادة نسبة البطالة في العراق
اجتماع بين رئاسة القضاء والنزاهة النيابية عن كيفية القضاء على الفساد؟؟!!
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