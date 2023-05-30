البنك الدولي يدعو حكومة السوداني إلى القضاء على البطالة المتفشية في البلاد

البنك الدولي يدعو حكومة السوداني إلى القضاء على البطالة المتفشية في البلاد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عرض البنك الدولي على السلطات العراقية بحسب ما أوردت وكالة “الاي اف بي” ،اليوم الثلاثاء، استثمار السلطات العراقية بمشاريع “نقل عامة” بقيمة 21 مليار دولار عبر السنوات القادمة في محاولة لمعالجة أزمة البطالة المتفشية في البلاد. وقال البنك بحسب تصريحات لممثليه خلال مؤتمر بغداد، ان تحرك السلطات العراقية نحو انشاء الطرق وخطوط النقل البري وسكك الحديد سيعزز من “استقلال البلاد” و يوفر فرصة لمكافحة البطالة المتفشية في البلاد من خلال توفير فرص عمل للشباب ببناء المشروع.  السلطات العراقية وشرعت بتنفيذ مشروع نقل بري يربط العراق باوروبا عبر تركيا وبطول 1175 كيلو متر ينطلق من ميناء الفاو وحتى قرية فيش خابور في محافظة دهوك ثم الى تركيا، بقيمة متوقعة تصل الى نحو 17 مليار دولار.  البنك الدولي شدد على أهمية مشاريع النقل العامة ومنها المشروع الحالي في “تحويل العراق إلى ممر استراتيجي مهم لنقل البضائع والسلع حول العالم وخصوصا بين بلدان الخليج و أوروبا”، بحسب وصفه، داعيا الى التعجيل بتنفيذ المشروع.

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