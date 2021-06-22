البنك المركري يقترب من بيع ربع مليار دولار إلى بنوك ومصارف الأحزاب المتنفذة

البنك المركري يقترب من بيع ربع مليار دولار إلى بنوك ومصارف الأحزاب المتنفذة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- واصلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، الثلاثاء، الارتفاع، مسجلة اكثر من 240 مليون دولار.وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الاجنبية، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته لتصل إلى 246 مليوناً و566 ألفاً دولارا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.وذهبت المشتريات البالغة 179 ملايين و526 ألفاً و603 دولارات لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 67 مليوناً و40 الف دولار بشكل نقدي.وقام 34 مصرفاً بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 26 شركات صرافة. 

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