البنك المركزي:أكثر من (60) مليار دولار مبيعات البنك لمصارف أحزاب الفساد خلال تسعة أشهر

البنك المركزي:أكثر من (60) مليار دولار مبيعات البنك لمصارف أحزاب الفساد خلال تسعة أشهر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن مبيعاته من العملة الصعبة التي بلغت أكثر من 60 مليار دولار خلال 9 أشهر من العام الحالي.وقال البنك في إحصائية ، إن “مبيعات البنك من العملة الصعبة خلال 9 أشهر من عام 2025، بلغت 60 مليارا، و 781 مليون دولار”. وأضاف أن “المبيعات توزعت ما بين حوالات خارجية التي بلغت 58 مليارا و 684 مليونا، وأيضاً إلى مبيعات نقدية بمقدار مليارين و97 مليون دولار”.وأشارت إحصائية البنك إلى أن “هذه المبيعات خلال تسعة أشهر من العام الحالي، وارتفعت بنسبة 11.61% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 54 مليارا و458 مليون دولار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *