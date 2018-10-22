البنك المركزي:ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية إلى 164.99 مليون دولار
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بغداد/شبكة أخبار العراق- ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، الاثنين، إلى 164.99 مليون دولار، مقابل مبيعات قيمتها 155.19 مليون دولار بمزاد يوم الخميس، بنحو 9.8 مليون دولار.وذكر البنك في بيان ، أن “المبيعات من العملة الأجنبية، ارتفعت اليوم ، إلى 164.99 مليون دولار، مقابل مبيعات قيمتها 155.19 مليون دولار بمزاد يوم الخميس، بنحو 9.8 مليون دولار”، مبيناً ان “سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 35 مصرفاً”.وأضاف البنك، أن “تلك المبيعات هي نتائج مزاد يوم الاثنين”، موضحاً أن “إجمالي البيع الكلي بلغ 194.67 مليون دولار”.وأشار، إلى أن “حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج، بلغ 162.92مليون دولار، فيما قُدر إجمالي النقد المبيع بنحو 31.75 مليون دولار”، لافتاً إلى أن “بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه”.