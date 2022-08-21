البنك المركزي:الاحتياطي النقدي سيصل إلى 90 مليار دولار نهاية العام الجاري

البنك المركزي:الاحتياطي النقدي سيصل إلى 90 مليار دولار نهاية العام الجاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، اليوم الأحد، وصول الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي، فيما أشار الى زيادة احتياطي الذهب بمعدل 30 طناً.وقال خلف لوكالة الأنباء الرسمية، إن “ارتفاع احتياطي البنك المركزي جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية وهذا ينعكس على ارتفاع الاحتياطي”، متوقعاً “وصول الاحتياطي الى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي”.وأضاف أن “الاحتياطي الحالي للبنك المركزي بلغ اكثر من 80 مليار دولار”، مشيراً إلى أن “احتياطي الذهب وصل الى أكثر من 131 طناً، حيث زاد بنحو 30 طناً، وهذا أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق عالميا”.وذكر أن “الذهب لايتم زيادته بشكل مستمر، وانما يتم من خلال فترات طويلة”.

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