البنك المركزي:بيع الدولار من خلال المنصة الإلكترونية

البنك المركزي:بيع الدولار من خلال المنصة الإلكترونية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر البنك المركزي، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن منع أو تقييد البيع النقدي للمواطنين.وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان : أنه “ينفي منع أو تقييد البيع النقدي للمواطنين، وأن التسجيل الالكتروني يضمن تلبية حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار البيع لذات الشخص”. وأضاف البيان “يعد هذا الاجراء فرصة لحصول المواطنين على الدولار للأغراض المشروعة دون قيود”. وأهاب البنك المركزي “بوسائل الإعلام كافة والجمهور الاعتماد على المكتب الاعلامي للبنك في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطاته واجراءاته”، وفقاً للبيان.وفي وقت سابق، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد، عن أن اطلاق الحصص النقدية للمصارف والصيرفات سيكون من خلال المنصة الالكترونية في البنك المركزي العراقي. وقال المرسومي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي  إنه “من المتوقع أن تطلق الحصص النقدية للمصارف وكاتب الصيرفة من خلال المنصة الالكترونية في البنك المركزي العراقي فقط”.وأوضح أن “هذا يعني ايقاف المبيعات النقدية مباشرة”، مضيفا أنه “بناء على افصاح المنصة سيتم بيع عشرة آلاف دولار للشخص”.

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