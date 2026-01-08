البنك المركزي:سعر الدولار في موازنة 2026 = 1300 ديناراً

البنك المركزي:سعر الدولار في موازنة 2026 = 1300 ديناراً


 بغداد/ شبكة أخبار العراق- خاطب البنك المركزي العراقي، وزارة المالية بشأن سعر الصرف الرسمي للدولار المقرر اعتماده في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026.وذكرت وثيقة صادرة عن البنك، أن “سعر الصرف الرسمي الذي سيتم اعتماده في عام 2026 يبلغ (1300) دينار للدولار الواحد”.وأوضحت الوثيقة أن “هذا السعر هو المعتمد منذ شهر شباط من عام 2023″، مشيرة إلى أن “تحديد السعر يأتي ضمن حدود اختصاص عمل البنك المركزي العراقي”.ويأتي اعلان البنك المركزي العراقي، تزامنا مع ارتفاع شهدته أسواق البورصة المحلية لبيع العملة الأجنبية حيث سجل الدولار اليوم الخميس، ( 8 كانون الثاني 2026 )، ببغداد 147.850 ديناراً لكل 100 دولار.

