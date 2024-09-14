البنك المركزي:سيكون للعراق أكبر المصارف الرقمية

البنك المركزي:سيكون للعراق أكبر المصارف الرقمية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال  محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق خلال الاستضافة في فعاليات مؤتمر الدفع الإلكتروني، السبت، إن “تجربة المصارف الرقمية في العالم هي تجربة تؤشر نحو التحول نحو منحى ينسجم تماما مع التطورات التقنية وتوظيفها بالاتجاه الذي يخدم العمليات المختلفة”.وأردف بالقول إن “المصارف الرقمية تنتشر بشكل واسع في العالم، وبلغت حجم المعاملات المالية لتلك المصارف بحدود 5 ترليونات سنويا، ومن المؤمل ان يصل الرقم الى حوالي 7 تريليونات دولار بحلول العام 2027”.كما اشار العلاق الى أن هذا مؤشر مهم يدعونا الى تحفيز هذا الجانب والتركيز عليه ودفعه”، مضيفا أن “العراق سيكون واحدا من الدول التي ستتقدم في المصارف الرقمية التي تحتل حيزا مهما، وان عدد تلك المصارف سيكون في العراق أكبر من الدول المجاورة”.وتابع بالقول إن “البنك المركزي وقبل الشروع في إطلاق جولة التراخيص للمصارف الرقمية اجرى دراسات معمقة، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بشكل كثيف إلى أن وضعنا القواعد والضوابط اللازمة لترخيص هذا النوع من المصارف”.

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