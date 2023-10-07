البنك المركزي:شحنات الدولار مستمرة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي

البنك المركزي:شحنات الدولار مستمرة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد البنك المركزي العراقي، السبت، أن شحنات الدولار المرسلة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي تسير وفق جدول وتوقيتات زمنية محددة ومتفق عليها بين المؤسستين النقديتين.وذكر المركزي في بيان ، انه ” ينفي الأخبار والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن إيقاف أو تخفيض في الشحنات المرسلة إلى البنك”، مشيرا الى أن ” الخميس الماضي جرى استلام الشحنة في توقيتها”.ودعا وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة في نشر المعلومات التي تخص السياسة النقدية في العراق وأخذها من مصادرها المعتمدة عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *