البنك المركزي:مذكرة تفاهم مع شركة ماستر كارد العالمية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وقع البنك المركزي العراقي، السبت، مذكرة تفاهم مع شركة ماستر كارد العالمية للمساهمة في تطوير خدمات الدفع الالكتروني في العراق.وجاء في بيان للبنك ، ان”التوقيع جاء على هامش القمة المصرفية العربية الدولية المقامة في باريس”.واضاف: “تعد مذكرة التفاهم هذه للمساهمة في تطوير خدمات الدفع الالكتروني في العراق ونقل الخبرات والاستفادة من الابتكارات التي تتميز بها الانظمة العالمية بهذا المجال”.واشار الى انه”تم التوقيع بحضور نخبة من المصارف العراقية والاجنبية اضافة الى السفير العراقي في باريس”.