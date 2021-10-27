البنك المركزي:نسعى لزيادة الحجم الاحتياطي من العملة الصعبة

البنك المركزي:نسعى لزيادة الحجم الاحتياطي من العملة الصعبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية جديدة له.وقال نائب محافظ البنك، عمار حمد خلف، خلال اليوم الثاني من أعمال ملتقى ميري الذي يقام في أربيل، بمشاركة 250 شخصية عراقية وأجنبية :”سنعمل وفق ستراتيجية جديدة مع بداية السنة القادمة 2022″.وبين ان “إجراءات البنك المركزي تزيد من حجم الاحتياطي الوطني للعملة الأجنبية”.وأشار الى ان “القسم الأكبر من قروضنا الداخلية هو للوحدات السكنية”.

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