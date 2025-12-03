آخر تحديث:
نائب:فساد كبير في الموازنة الثلاثية
نائب يدعو الحكومة الجديدة إلى فرض سيطرتها على نفط الإقليم
البنك المركزي يدعو إلى إصلاحات هيكلية لتعظيم الإيرادات وضبط النفقات وتنويع الاقتصاد
رشيدي:العراق بحاجة إلى بناء اقتصاد مستقل بعيداً عن نفوذ دول الجوار وسيطرة الميليشيات
اليوم..انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
مجلس ميسان:عشائر المحافظة متمردة لا تحترم القانون ونزاعاتها مستمرة
مصدر إطاري:الزعامة الإطارية وزعت حصص الحقائب الوزارية على الأحزاب المتنفذة وعودة مناصب نواب رئيس الجمهورية
العيداني يطمح أن يكون هو رئيس الحكومة المقبلة حتى ولا دينار يبقى في الخزينة
وزارة المالية بشأن فضيحة اختفاء(2.5) تريليون ديناراً من صندوق الرعاية الاجتماعية..وزير العمل يصرف مبالغ خارج الضوابط
