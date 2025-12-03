البنك المركزي يدعو إلى إصلاحات هيكلية لتعظيم الإيرادات وضبط النفقات وتنويع الاقتصاد

البنك المركزي يدعو إلى إصلاحات هيكلية لتعظيم الإيرادات وضبط النفقات وتنويع الاقتصاد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأن البنك المركزي العراقي، الاربعاء، بشأن مسار الإصلاحات المصرفية الجارية، مؤكداً أن إعادة بناء القطاع المصرفي تمثل الركيزة الأساسية لعمله في المرحلة الحالية، وذلك خلال جلسة حضرها عدد من الخبراء والمختصين.وقال البنك في بيانه، إن محافظه علي محسن العلاق قدّم عرضاً موسعاً لخطة الإصلاحات، موضحاً أن التعاقد مع شركة اوليفر وايمن جاء بعد القيود المفروضة على تعامل عدد من المصارف بالدولار، بهدف تنفيذ إصلاحات شاملة تضمن التزامها بالمعايير الدولية، مشيراً إلى وجود تطمينات بعودة تلك المصارف إلى بيئتها الطبيعية بعد استكمال مراحل الإصلاح.وأضاف البيان أن جميع المصارف العراقية وقعت وثيقة الإصلاح، مبيناً أن المصارف الملتزمة ستُمنح إمكانية التعامل بعملات اخرى وفق خطوات تدريجية، فيما أكد أن الجهات الدولية تتابع بشكل مباشر تقدم العمل في هذا الملف.وتابع أن مشروع الدينار الرقمي ما يزال قيد التنفيذ ويتطلب وقتاً وبنى تحتية متكاملة قبل إطلاقه رسمياً.وأشار البنك إلى أن العلاق جدّد التأكيد على الحفاظ على الاستقرار العام للاسعار من خلال تثبيت سعر الصرف وضبط التضخم عند مستويات منخفضة، محذراً من أن تخفيض سعر صرف الدينار ستكون له تداعيات سلبية على الشرائح ذات الدخل المحدود ويضعف الثقة بالعملة الوطنية.وختم البيان بالتشديد على ضرورة عدم استخدام سعر الصرف أداة لمعالجة العجز البنيوي، مؤكداً الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعظيم الإيرادات وضبط النفقات وتنويع الاقتصاد، مع دعم توجهات الحكومة في هذا المجال.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *