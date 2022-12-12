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القانونية النيابية تدعو الحكومة إلى مراجعة القوانين ذات الجنبة المالية بغية تعديلها
وفد الإقليم يناقش حصته من موازنة 2023 مع وزيرة المالية
المحكمة الاتحادية تحدد موعدا جديدا بشأن الدعاوى المرفوعة ضد رئيسة برلمان الإقليم
وزير التخطيط يؤكد على التعاون مع إيران في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثمار
رشيد يؤكد على أهمية تنويع مصادر الدخل القومي العراقي
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القانونية النيابية تدعو الحكومة إلى مراجعة القوانين ذات الجنبة المالية بغية تعديلها
وفد الإقليم يناقش حصته من موازنة 2023 مع وزيرة المالية
وزير التخطيط يؤكد على التعاون مع إيران في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثمار
رشيد يؤكد على أهمية تنويع مصادر الدخل القومي العراقي
البنك المركزي يعلن عن إنهاء ملف تعويضات الكويت المالية
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الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
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- متابعات خاصة
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
الفساد والخيانة وراء الفشل الحكومي والبرلماني
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- منوعات
- صورة وتعليق
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
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- اذاعة INN