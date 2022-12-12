البنك المركزي يعلن عن إنهاء ملف تعويضات الكويت المالية

البنك المركزي يعلن عن إنهاء ملف تعويضات الكويت المالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، عن تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت.وذكر بيان للبنك، أن “البنك تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ (7.946.316) دولاراً أميركياً، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت”.وأضاف البيان، أن “المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (2621) لسنة (2022) المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت”. 

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