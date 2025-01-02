البنك المركزي يعلن عن إيقاف العمل في نافذة بيع العملة

البنك المركزي يعلن عن إيقاف العمل في نافذة بيع العملة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، عن إيقاف العمل بآليات المنصة الإلكترونية المتعلقة ببيع الدولار.وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، للوكالة الرسمية، إن: “آلية العمل بالمنصة الإلكترونية المتعلقة بالتحويلات الخارجية توقف العمل بها، لكن تمويل التجارة الخارجية مستمر عن طريق بنوك المراسلة وفق آليات مختلفة توازي ما معمول به في دول العالم”.وأشار إلى “استمرار منح الدولار للمسافرين في المطارات وفق الآلية المعتمدة والتي تعد الأفضل في حصر حصول الدولار للمسافر”.

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