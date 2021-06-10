البنك المركزي يعلن عن زيادة ضخ كمية المبيعات النقدية بالدولار

بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر البنك المركزي العراقي، الخميس، زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية.‏وذكر المكتب الاعلامي للبنك، في بيان : “لأغراض تلبية الطلبات ‏على العملة الأجنبية ولغرض تحقيق اهداف السياسة النقدية وضمان ‏استقرار سعر الصرف، قرر ‏البنك المركزي العراقي زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة ‏الأجنبية للمصارف المجازة كافة ‏وشركات الصرافة كافة وشركات التوسط ببيع وشراء ‏العملة الأجنبية كافة وتلبيتها بالكامل”.‏وأضاف البيان، ان “الزيادة ستكون كما مبين أدناه:‏

‏- ‏‎حصة المصرف‎ 300000 ‎دولار في الأسبوع

‎- ‎‏ حصة شركة الصرافة الفئة ‏‎ A 2200000 ‎‏ دولار في الأسبوع

‎-‎‏ ‏‎ ‎حصة شركة الصرافة الفئة‎ B 750000 ‎‏ دولار في الأسبوع

‎-‎‏ ‏‎ ‎حصة شركة الصرافة الفئة‎ C 70000 ‎‏ دولار في الأسبوع”.‏