البنك المركزي يعلن عن زيادة ضخ كمية المبيعات النقدية بالدولار

البنك المركزي يعلن عن زيادة ضخ كمية المبيعات النقدية بالدولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر البنك المركزي العراقي، الخميس، زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية.‏وذكر المكتب الاعلامي للبنك، في بيان : “لأغراض تلبية الطلبات ‏على العملة الأجنبية ولغرض تحقيق اهداف السياسة النقدية وضمان ‏استقرار سعر الصرف، قرر ‏البنك المركزي العراقي زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة ‏الأجنبية للمصارف المجازة كافة ‏وشركات الصرافة كافة وشركات التوسط ببيع وشراء ‏العملة الأجنبية كافة وتلبيتها بالكامل”.‏وأضاف البيان، ان “الزيادة ستكون كما مبين أدناه:‏
‏- ‏‎حصة المصرف‎   300000   ‎دولار في الأسبوع
‎- ‎‏ حصة شركة الصرافة الفئة ‏‎ A   2200000 ‎‏ دولار في الأسبوع
‎-‎‏ ‏‎ ‎حصة شركة الصرافة الفئة‎ B   750000   ‎‏ دولار في الأسبوع
‎-‎‏ ‏‎ ‎حصة شركة الصرافة الفئة‎ C   70000  ‎‏ دولار في الأسبوع”.‏

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