البنك المركزي يعلن عن زيادة ضخ كمية المبيعات النقدية بالدولار

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بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر البنك المركزي العراقي، الخميس، زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية.وذكر المكتب الاعلامي للبنك، في بيان : “لأغراض تلبية الطلبات على العملة الأجنبية ولغرض تحقيق اهداف السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الصرف، قرر البنك المركزي العراقي زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية للمصارف المجازة كافة وشركات الصرافة كافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية كافة وتلبيتها بالكامل”.وأضاف البيان، ان “الزيادة ستكون كما مبين أدناه:
- حصة المصرف 300000 دولار في الأسبوع
- حصة شركة الصرافة الفئة A 2200000 دولار في الأسبوع
- حصة شركة الصرافة الفئة B 750000 دولار في الأسبوع
- حصة شركة الصرافة الفئة C 70000 دولار في الأسبوع”.