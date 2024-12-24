البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لبيع وشراء العملات الأجنبية

البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لبيع وشراء العملات الأجنبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد البنك المركزي العراقي، شروطاً جديدةً لبيع وشراء العملات الأجنبية، وكما مبين في الوثيقة، أدناه:

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