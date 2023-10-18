البنك المركزي يفتتح منافذ جديدة لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي

البنك المركزي يفتتح منافذ جديدة لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افتتح محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، منافذ جديدة لبيع الدولار في مطار بغداد.وذكر البنك في بيان ، أن “محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، افتتح اليوم منافذ جديدة لبيع العملة الأجنبية (الدولار) إلى المسافرين في مطار بغداد الدولي”، مبيناً أن “العلاق أطلع على آلية تقديم الخدمات التي ستقدمها شركات الصرافة على مدار 24 ساعة لزبائنها”.وشدد العلاق وفقاً للبيان، على “سرعة إنجاز المعاملات من قبل المصارف الحكومية وشركات الصرافة التي تبيع الدولار للمسافر في مطار بغداد الدولي كونه محدد بوقت معين”، مؤكداً أن “خطوة فتح منافذ جديدة في المطار ستكون لها تأثيرات إيجابية سيما وأن حصول المسافر على حصته من الدولار يستغرق وقتاً قصيراً”.ولفت إلى أن “عمل شركات الصرافة في المطار سيكون متابعاً من قبل البنك المركزي العراقي وسلطة الطيران المدني، فضلا عن فروع المصارف المفتوحة والتي تمارس عملها في تقديم خدماتها للزبائن ومنها بيع العملة الاجنبية للمسافرين”. وبحث خلال زيارته إلى مطار بغداد الدولي مع رئيس سلطة الطيران المدني عماد عبد الرزاق الأسدي، تعزيز التعاون الثنائي والاجراءات الجارية  لفتح منافذ جديدة في جميع مطارات العراق”.

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